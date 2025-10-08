Пугачеву и Галкина* заметили на спектакле Трескунова* и Кортнева

Певицу Аллу Пугачеву вместе с мужем заметили на спектакле артистов-эмигрантов Семена Трескунова*(признан иноагентом на территории РФ) и Алексея Кортнева. Супруги сидели практически в середине зала среди обычных зрителей, а не в вип-ложе, как это было раньше. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

За границей Алла Пугачева и Максим Галкин(признан иноагентом на территории РФ) часто выбираются в свет. Они посещают концерты знаменитостей, которые, как и они, предпочли уехать из России. В октябре на Кипр, где теперь проживает звездная чета, приехали Трескунов и Кортнев со своим спектаклем «Чемодан», и Примадонна с шоуменом решили его посетить.

Для появления на публике Алла Борисовна выбрала черные узкие брюки, топ и пиджак. А дополнила образ певица массивными украшениями на шею. Галкин* оделся проще – на нем были классические брюки коричневого цвета и светлое поло.

Отметим, что со своим спектаклем Трескунов* и Кортнев ездят по всей Европе, но им не всегда удается собирать даже на половину полные залы. Например, в Испании большинство мест оказались пустыми.

