Перед смертью звезда шоу "Орел и решка" позвонил матери

Одним из последних телефонных звонков 55-летнего польского шоумена Яцека Вуйцика, звезды телешоу "Королевы жизни" и "Орел и решка", был звонок матери.

Об этом в Сети рассказала партнерша ведущего по "Королевам" Лалуна. По ее словам, Яцек пожаловался родственнице, что плохо себя чувствует, но к врачам идти не собирается. Также мужчина похвастался, что приобрел новый автомобиль.

"Знай я, что все так кончится, я бы отвела его в больницу за руку", - сказала Лалуна.

По словам женщины, ее друг уже долгое время имел неполадки со здоровьем, но отказывался это признавать. При этом Лалуна призвала подписчиков своевременно проходить обследования.

Последним появлением Вуйцика на экране стал сентябрьский выпуск шоу "Орел и решка".

Похороны ведущего прошли 4 октября. По его просьбе на церемонии не было священника.

Свое 55-летие Вуйцик отметил 27 августа.