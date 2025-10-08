Новость о выступлении Канье Уэста в Москве оказалась фейком
Появившаяся в Сети информация о выступлении американского рэпера Канье Уэста в концертом в Москве не соответствует действительности. Причиной распространения фейка стал поддельный договор. Об этом в среду, 8 октября, заявил концертный промоутер Эдуард Ратников.
Упомянутая в бумагах компания «Промо Арена» на самом деле не существует, а упомянутый Джон Вэкслер не является членом команды музыканта. Кроме того, настоящее имя артиста — Йе.
Изначально сообщалось, что Уэст выступит в спортивном комплексе «Лужники». За концерт, который должен пройти 8 декабря, артист якобы должен был получить 1,2 миллиона долларов.
Другой американский рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».