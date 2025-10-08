Новость о выступлении Канье Уэста в Москве оказалась фейком

Появившаяся в Сети информация о выступлении американского рэпера Канье Уэста в концертом в Москве не соответствует действительности. Причиной распространения фейка стал поддельный договор. Об этом в среду, 8 октября, заявил концертный промоутер Эдуард Ратников.

© Вечерняя Москва

Упомянутая в бумагах компания «Промо Арена» на самом деле не существует, а упомянутый Джон Вэкслер не является членом команды музыканта. Кроме того, настоящее имя артиста — Йе.

— Это вброс. Канье — очень эксцентричный, ненадежный товарищ. На этот концерт потребуется очень много денег. Работать с ним — «выстрел себе в ногу», если он по какой-то причине не прилетит, — передает слова Ратникова Telegram-канал «Москва 24».

Изначально сообщалось, что Уэст выступит в спортивном комплексе «Лужники». За концерт, который должен пройти 8 декабря, артист якобы должен был получить 1,2 миллиона долларов.

