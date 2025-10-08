SHOT: Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве за 1,2 млн долларов

Известный американский рэп-музыкант Канье Уэст выступит в Москве, утверждает SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, уже известна дата - 8 декабря, площадка - "Лужники", а также гонорар - Уэст получит за полуторачасовое выступление в российской столице 1,2 млн долларов.

Утверждается, что договор почти на 100 миллионов рублей заключили в середине сентября. Как заверяется, Канье уже получил половину гонорара, а еще четверть получит сразу после прилета в Москву.

В прошлом году Уэст уже прилетал в Москву на празднование юбилея известного российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Ранее сообщалось о проблемах с выступлениями Уэста в РФ из-за его эпатажных высказываний.