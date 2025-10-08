Музыкант Покровский* переписал коттедж с бомбоубежищем в Подмосковье на жену

Певец и лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский* мог переписать на свою супругу коттедж с бомбоубежищем в Рузском районе Московской области.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 8 октября, сообщил RT.

— У певца-иноагента Максима Покровского*, помимо московской квартиры, нашелся в Подмосковье огромный коттедж с бомбоубежищем, который певец в 2024 году мог переоформить на свою супругу Татьяну, — пишет RT.

Основатель рок-группы приобрел землю для строительства частного дома более 20 лет назад. Впоследствии на участке появился дом из двух этажей, а также беседка, искусственный пруд и зона для детских игр. Также в доме было бомбоубежище, оно досталось певцу вместе с землей, на которой раньше стояла воинская часть.

В прошлом году владельцем этой территории стал новый собственник. Хозяина участка сменили на основании брачного договора.

В середине января этого года Покровский* погасил все налоги в России. Ему пришлось сделать это, чтобы приставы не изъяли его квартиру в столице. До этого стало известно, что музыкант переписал жилье на супругу с целью избежать ареста недвижимости.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.