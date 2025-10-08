Названа сумма, которую Канье Уэст получит за концерт в Москве

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выступит в спортивном комплексе «Лужники» в Москве. За концерт, который должен пройти 8 декабря, артист получит 1,2 миллиона долларов. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

После подписания договора с промоутером музыканту заплатили половину от обозначенной суммы. Еще четверть ему передадут после прилета в город, а оставшуюся часть — в течение суток после выступления, следует из публикации.

Рэпер Xzibit заявил, что даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Шоу в Москве пройдет на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».

Другой американский рэпер Akon по прилете в Россию снял номер в отеле Mantera Supreme Seaside в Сочи стоимостью один миллион рублей в сутки. Представители гостиницы встретили его с красной дорожкой и кубанским хором, который исполнил ему песню «Полно вам, снежочки».

Их коллега Газзи Фабио Гарсия, более известный под сценическим псевдонимом Lil Pump, также прилетел в Москву, где стал специальным гостем на концерте своего коллеги по сцене Киари Кендрелли Сифуса, выступающего как Offset.