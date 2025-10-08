Зарегистрирован третий иск ветерана к Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей

В Пресненском суде Москву зарегистрировали очередной иск юриста и ветерана войны в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой.

© Российская Газета

Как сообщает РИА Новости, истец требует 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, это уже третий иск, поданный Трещёвым после скандального интервью беглой артистки, в котором она, в частности, выступила с похвалой в адрес террориста Джохара Дудаева.

Трещёв требовал признать заявления певицы ложными и порочащими его честь и достоинство как гражданина РФ, патриота и ветерана боевых действий. В случае победы в суде он собирался передать деньги на благотворительность.

Однако Тверской суд вернул иск, а Савеловский оставил аналогичный иск без движения.

Кроме того, ветеран также написал заявление в Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить интервью Пугачевой по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", и его приняли к рассмотрению.

Также в Московской области похожий иск в отношении Пугачевой подан главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.