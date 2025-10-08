«Цена однушки»: раскрыта стоимость уроков вокала у Долиной

Telegram-канал «Абзац» сообщил, что певица Лариса Долина дает уроки вокала, стоимость которых сравнима с ценой «однушки в небольшом городе». Менеджер неназванного ивент-агентства заявил каналу, что гонорар за урок составляет один миллион рублей.

Других деталей «Абзац» не приводит. Собеседник Telegram-канала заявил, что желающим получить урока вокала от народной артистки России также будет необходимо оплатить комиссию за работу агентства - десять процентов.

В одном из недавних интервью Долина рассказала, что за 54 года в профессии она очень многому научилась и может «с двух нот» определить, есть ли у вокалиста профессиональные перспективы, писал портал Super. Певица отмечала, что «середнячков много, а вот талант - это штучный товар».

