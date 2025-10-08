Гордон назвал Пугачеву «главной мафиозницей» российской эстрады

Режиссер и телеведущий Александр Гордон заявил, что певица Алла Пугачева — «главная мафиозница» отечественной эстрады. Журналист добавил, что не смотрел недавнее интервью певицы его коллеге Катерине Гордеевой, так как ему это неинтересно.

© Вечерняя Москва

— Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует, — передает слова Гордона «СтарХит».

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь заявил, что Пугачева долгое время занимала позицию абсолютного диктатора в российском шоу-бизнесе. Он добавил, что несмотря на выдающийся талант и огромный вклад певицы в развитие отечественной музыки, ее личные качества вызывают у него противоречивые чувства.

Интервью Пугачевой Гордеевой* вызвало большой резонанс. В нем артистка вспомнила о скандальном случае на телешоу талантов «Фактор А», с которого якобы из-за нее выгнали певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.

Она также рассказала, почему решилась на эмиграцию после того, как ее мужа, юмориста Максима Галкина*, признали иностранным агентом. Кроме того, она поблагодарила поклонников в России за взаимную любовь и полувековую поддержку.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.