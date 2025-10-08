Дети от разных жен, гражданство США и скандалы: как живет Александр Гордон

Популярный телеведущий Александр Гордон был несколько раз женат, имеет гражданство США и не раз оказывался в центре скандалов. Как сложилась его жизнь, телеведущий рассказал в интервью изданию «СтарХит».

Дети

В 2020 году Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Когда пара сыграла свадьбу, Гордону было 50, а девушке всего лишь 20. В браке у них родились двое сыновей. По словам телеведущего, он много времени уделяет детям и является «пятнично-субботне-воскресным» папой.

«Мальчишки растут, с ними интересно. (…) Они в пятницу после школы ко мне приезжают, в воскресенье вечером уезжают. (…) Федька пошел сейчас заниматься бальными танцами, уже какие-то призы и награды за выступления получает. Саня — футболист, но так, факультативный, есть и другие занятия. Оба в школу уже ходят, в разные школы причем», — рассказал он.

При этом достаточно часто он общается и с внебрачной дочерью от журналистки Елены Пашковой, которая переехала из Краснодара в Москву.

«Теперь мы тоже видимся гораздо чаще. Но не так часто, как с ребятами, потому что у нее выходные иногда не совпадают. Ей 13, тоже учится», — отметил он.

При этом со старшей дочерью телеведущий общается редко. По словам Гордона, они не сошлись с живущей в США Анной по поводу российской спецоперации на Украине.

«Она либеральная американка, а я закостенелый, как бы меня назвать-то, подчинник. Как мы можем с ней сойтись?», — заявил он.

Американское гражданство

Рассказал ведущий и о том, почему не отказывается от имеющегося у него американского гражданства, подчеркнув, что это практически невозможно сделать.

«Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие пять лет», — пояснил Александр Гордон.

Он подчеркнул, что начал процесс отказа от гражданства США, но потом решил, что не будет этого делать, так как «не собирается занимать никакую государственную должность». При том, что последний раз был в США на свадьбе дочери 12 лет назад.

Скандалы

Говоря о скандалах, связанных с его именем, Александр Гордон заметил, что он не настолько он интересный человек, чтобы о нем «слухи ходили», однако иногда ему приходится реагировать на различные публикации.

«Недавно мне прислали, что я помер наконец-то. Пришлось звонить в Америку, убеждать отчима, что это не так. Он пожилой человек, он поверил. А прислала сестра. Спрашивает, у тебя все в порядке? Думаю, да. Долго жить буду, раз раньше времени помер», — рассказал телеведущий.

Гордон также отметил, что скандальное ток-шоу «Мужское и женское», которое он ведет на Первом канале уже много лет, привлекает его в первую очень зарплатой.

«Больше ничем. Я никогда этого не скрывал. Есть единственное условие, которое изначально было поставлено каналу и редакторам: если нет какого-то выхлопа, если мы не можем чем-то помочь герою, то и рассказывать историю не надо. Как помочь? Кому-то деньгами, кому-то шумихой вокруг, кого-то в больницу пристроить, кого-то, наоборот, из больницы вытащить», — пояснил телеведущий.

При этом он отказался отвечать на вопрос о своих отношениях с арфисткой Софией Каландадзе, с которой обвенчался три года назад.

«Не-не-не, это не обсуждается», - подчеркнул Гордон.

Напомним, что телеведущий Александр Гордон обвенчался с 20-летней студенткой-арфисткой Софией Каландадзе в 2022 году.