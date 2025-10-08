58-летняя актриса и обладательница премии Оскар Николь Кидман и 57-летний кантри-музыкант, обладатель четырех премий Грэмми Кит Урбан разводятся после почти 20 лет брака. «СтарХит» узнал из западных СМИ некоторые детали об их расставании.

Как отмечается, инициатором развода стал Кит Урбан. Супруги разъехались летом, Николь провела сезон в Англии, а Кит переехал в Нэшвилл. По слухам, он нашел молодую пассию, что шокировало Николь. Пара жила гостевым браком из-за работы, но не планировала расставаться. В документах на развод указана причина «непреодолимые разногласия». Николь намерена получить основное право на воспитание детей и отказалась от алиментов. Имущество разделят пополам.

По брачному контракту, если развод не из-за наркотиков, Николь должна выплатить Киту 600 тысяч долларов за каждый год его трезвости. За годы брака сумма накопилась до 10 миллионов.

Николь поддерживала мужа в борьбе с зависимостями, но теперь он, по ее мнению, наживается на расставании. Однако в случае подтверждения измен, выплаты отменяются.

Недавно Николь появилась на показе Chanel в Париже как амбассадор бренда, вызвав ажиотаж. Она пришла со своими детьми. Также всплыли старые обиды: в прошлом году Кит не поддержал Николь на премьере ее фильма «Малышка», где она сыграла главную роль, пишет издание.