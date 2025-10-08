Как сейчас выглядит «самая красивая девочка в мире»

Французская модель Тилан Блондо посетила Неделю моды в Париже. 24-летняя манекенщица стала гостьей показа бренда Miu Miu, который проходил во Дворце Иены. Об этом сообщает Lenta.ru.

Тилан получила мировую известность в шестилетнем возрасте. Ее детские фотографии на обложке Vogue Enfants произвели настоящий фурор. Кадры быстро стали вирусными в Сети, и пользователи, восхищенные природной красотой Блондо, нарекли малышку «самой красивой девочкой в мире».

Спустя многие годы Тилан продолжает блистать на подиумах. Сейчас она сотрудничает с такими брендами, как Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren и Hugo Boss. Девушка все так же остается популярной в Сети. На личный блог Тилан подписаны 7 млн человек. И хотя некоторые пользователи обвиняют ее в пристрастии к уколам красоты, модель уверяет, что не пользуется услугами пластических хирургов и косметологов.

