Дарья Храмова назвала причину, по которой покинула группу «Непара»

Дарья Храмова была солисткой группы «Непара» с 2020 года по 2025. В Сети писали, что причиной ее ухода из коллектива стало недовольство графиком.

В интервью для WomanHit артистка раскрыла, что же именно ее подтолкнуло к этому непростому решению.

«В жизни бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что со своим окружением шагаешь в разные стороны. Так получилось и сейчас», — рассказала Дарья. При этом она благодарит коллегу по «Непаре» Александра Шоуа за все. «Я безумно благодарна Александру Шоуа и всей его команде за это совместно проведенное время!» — отметила Храмова.

Певица не стала скрывать, что публика не хотела ее принимать после ухода Виктории Талышинской, которую обожали миллионы. Дарья с понимаем отнеслась к первоначальному недоверию со стороны поклонников группы.

«Для каждого человека перемены в том, что он любит — очень страшны. Так и здесь. Сначала меня не знали и не понимали, но со временем полюбили», — сказала артистка.

Коллектив «Непара» был создан в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской. В 2012 было объявлено, что дуэт распался, однако уже в 2013 артисты воссоединились. Виктория окончательно покинула группу в 2019 году.