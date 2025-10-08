8 октября исполняется 55 лет одному из самых успешных голливудских актеров нового тысячелетия — Мэтту Деймону.

Артист родился в 1970 году в американском городе Кембридже, в семье биржевого маклера и преподавательницы университета. После развода родителей его воспитанием занималась мать. В школьные годы Мэтт познакомился с Беном Аффлеком, который является его дальним родственником. В свободное от учебы время они вместе посещали драмкружок и играли в небольших постановках.

В 1988 году Деймон поступил на отделение английской литературы Гарвардского университета. В это время он начинает активно сниматься в кино. Его первой работой стала небольшая роль в мелодраме «Мистическая пицца» (1988). Затем молодой актер снялся в подростковой драме «Школьные узы» (1992).

Настоящий успех к артисту пришел благодаря совместной работе с Аффлеком над фильмом «Умница Уилл Хантинг» (1997). Мэтт и Бен написали сценарий картины, а затем сами исполнили главные роли. Деймон сыграл 20-летнего гения-самоучку Уилл Хантинга, а Аффлек исполнил роль его друга Чакки Сэлливана. Фильм заработал в прокате $225 млн и был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Всего за свою карьеру Мэтт Деймон принял участие в почти 300 кино- и телепроектах. Лучшими его актерскими работами считаются такие фильмы, как роль рядового Райана в военной драме «Спасти рядового Райана» (1998), авантюриста в психологическом триллере «Талантливый мистер Рипли» (1999), спецагента ЦРУ Джейсона Борна тетралогии о его приключениях, и одного из обаятельных грабителей в трилогии Стивена Содерберга о друзьях Оушена. Также Деймон блистательно сыграл коррумпированного полицейского, антагониста героя Леонардо Ди Каприо в криминальной драме «Отступники» (2006), трусливого ученого доктор Манна в фантастическом фильме «Интерстеллар» (2014) и отважного астронавта в картине «Марсианин» (2015).

В 2026 году на экраны выйдет эпический приключенческий фильм Кристофера Нолана «Одиссей», основанный на легендарной поэме Гомера, в котором актер сыграет знаменитого греческого героя.

