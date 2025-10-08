Тяжелая болезнь, уход из «Битвы экстрасенсов» и четвертый ребенок: жизнь Сергея Сафронова

Иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз. Что известно о его жизни, рассказывает NEWS.ru.

Уточняется, что Сафронов присутствовал на родах и лично перерезал пуповину. В социальных сетях он поделился радостной новостью, опубликовав трогательные фотографии. В сентябре 2018 года родилась их дочь. Стоит отметить, что у Сафронова уже есть двое детей от предыдущего брака.

В 2021 году у Сафронова диагностировали рак. Опухоль, размером с кулак, затронула легкие, сердце и сосуды артиста. Позднее выяснилось, что это лимфома Ходжкина, находящаяся на первой-второй стадии. В связи с этим Сафронову пришлось пройти несколько курсов химиотерапии, чтобы справиться с болезнью.

После ухода братьев Сафроновых из «Битвы экстрасенсов» он остался экспертом, но был отстранен из-за обвинений в вымогательстве. Парапсихолог Алина Вердиш заявила, что Сафронов вымогал у нее 1,5 млн рублей за помощь в проекте. Суд встал на сторону артиста, но он так и не вернулся в шоу.