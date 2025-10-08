Пригожин резко высказался о Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью блогерше Наташе Гасанхановой, что народная артистка России Алла Пугачева была абсолютным диктатором в мире отечественного шоу-бизнеса.

Пригожин не стал отрицать вклад Пугачевой в музыку России. Он назвал певицу талантливой артисткой и пиарщицей. Он уверен, что у исполнительницы невозможно отнять талант и масштабом личности в культуре. Однако продюсер не считает артистку совестливой и порядочной, как она сама утверждает.

По словам Пригожина, высказывания о «дедовщине» Пугачевой в шоу-бизнесе – это не миф.

«Она сделала «Рождественские встречи» с целью, чтобы все звезды вокруг нее, в том числе, работали на нее. Это не дорога молодым! Это дорога себе! Увековечивание себя. И рассказывать мне, как менеджеру, уже опытному, про то, что это дорога молодым – чушь собачья! Понимаешь?» — заявил шоумен.

Пригожин добавил, что прошлый продюсер певицы Валерии был категорически против ее участия в «Рождественских шоу» Пугачевой.

«Я не знаю, звали они ее или не звали. Но я был свидетелем двух-трех моментов, когда Валерия должна была быть на «Фабрике». И когда она (Пугачева) просила, чтобы ее (Валерии) там не было», — рассказал Пригожин.

Шоумен отметил, что у него нет обид на Пугачеву. Продюсер считает ее мощной и сильной женщиной. Однако он не думает, что артистка ведет себя искренне.