Шокирующие разводы российских звезд: составлен список

Ряд российских звезд в текущем году пережили развод, в их числе известный шеф-повар Константин Ивлев и телеведущий Дмитрий Дибров. Кто еще не смог сохранить свой брак, и что стало причиной расставания, разбиралось издание News.ru.

Шестого октября стало известно о расставании шеф-повара, телеведущего и ресторатора Константина Ивлева с Валерией Куденковой. Брак стал вторым для ресторатора и был зарегистрирован в 2021 году.

Куденкова сообщила о разрыве с мужем в соцсетях, отметив, что они «остались в хороших отношениях» и с уважением относятся друг к другу.

«Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала она.

Отказался от комментариев и представитель Константина Ивлева. При этом супруги в последнее время редко публиковали совместные семейные фото, а в сентябре шеф-повар в одиночестве посетил премьеру мюзикла «Любовь без памяти», отмечает издание.

Телеведущий Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина оказались в центре скандала, когда приняли решение расстаться.

В СМИ появилась информация о том, что у жены ведущего Полины Нагадовой роман с миллиардером Романом Товстиковым, который являлся другом семьи. Волну хейта вызвало то, что у Романа Товстикова шестеро детей и Полина является крестной матерью одного из них, а также была подругой его жены Елены Товстик.

25 сентября стало известно, что развод Дибровых утвердил Одинцовский суд Подмосковья, при этом их самих на заседании не было.

В свою очередь адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон рассказала, что бизнесмен не просто подал на развод, он якобы хочет отсудить детей у жены. Сам Товстик заявил, что не претендует на детей, а жене готов выплатить миллиард рублей «отступных».

Актриса Яна Кошкина

В начале лета звезда сериала «Домашний арест» Яна Кошкина объявила о разводе с Анатолием Черкасовым, за которым была замужем менее двух лет. При этом СМИ утверждают, что пара помирилась.

Слухи о своих многочисленных романах после развода развеяла и сама Яна Кошкина, дав понять, что вернулась к бывшему мужу.

«Я однолюб. Я не знаю, как одним словом охарактеризовать любовь, это самое важное чувство в жизни. У меня все хорошо!», — призналась актриса.

Комик Дмитрий Позов

Комик Дмитрий Позов и его супруга Екатерина развелись после 13 лет брака и рождения двоих детей. При этом комик отмечал, что инициатором развода стала жена, которая прислала ему уведомление об этом, когда он проходил лечение.

Комик, известный по шоу «Импровизация», пояснил, что вынужден был обратиться за помощью к психиатрам, чтобы справиться с горем из-за смерти отца.

Супругам удалось расстаться мирно, и комик не исключил, что когда-нибудь они смогут стать «классными друзьями» или спустя 15 лет решить, что хотят «стареть вместе».

Музыкант Никита Пресняков-младший

19 августа Алена Краснова объявила в соцсетях о своем разводе с певцом Никитой Пресняковым. А Никита Пресняков заявил, что начал новую жизненную главу.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — отметила Краснова.

Пресняков и Краснова поженились в 2017 году после трех лет отношений. 2022 год многое изменил в жизни Преснякова и его родственников. Сначала Россию покинула его бабушка, певица Алла Пугачева. А осенью стало известно, что и сам Никита Пресняков уехал в США, а вслед за ним отправилась и его жена. Из-за переезда деятельность рок-группы Преснякова была приостановлена, и сам музыкант вернулся к профессии клипмейкера.

Шоумен Михаил Галустян

Шоумен Михаил Галустян также объявил о разводе с женой Викторией Штефанец после 17 лет брака. По словам комика, они с экс-супругой расстались без претензий друг к другу и остаются в хороших отношениях. Он также назвал развод новым этапом в жизни.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами», — написал артист.

Напомним, что 45-летний Михаил и 39-летняя Виктория были женаты с 2007 года. В 2010 году у пары родилась дочь Эстелла, а в 2012 — Элина. 30 апреля Галустян сообщил, что они с супругой расстаются «с чувством благодарности за все».