Екатерина Андреева показала откровенное фото в купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 644 тысячи подписчиков.

59-летняя знаменитость снялась в бассейне под открытым небом во время отдыха в Сочи. Она лежала в воде в черном слитном купальнике с украшенными жемчугом бретелями.

При этом Андреева продемонстрировала глубокое декольте и обнаженную часть груди. Также она распустила волосы и нанесла неяркий макияж.

© Соцсети

В июле Екатерина Андреева также отдохнула на яхте в джинсовых мини-шортах.