Собчак могут посадить за интервью с Арестовичем*

Журналистке Ксении Собчак грозит до восьми лет лишения свободы после интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), если будет установлено, что она заплатила за это интервью. Об этом заявил юрист Михаил Салкин, передает «Абзац».

По словам Салкина, брать интервью у лица, включенного в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, не запрещено. Но если окажется, что интервьюер давала деньги лицу из этого перечня, то тут возможна ответственность за финансирование экстремистской деятельности (статья УК РФ 282.3), отметил собеседник Telegram-канала.

По словам специалиста, Собчак ожидает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или лишения свободы от трех до восьми лет.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.