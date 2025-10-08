Певца Шарлота перевели в колонию общего режима

Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание в колонии-поселении, будет переведен в учреждение с более строгим режимом. Такое решение принял Самарский областной суд.

Напомним, что Шарлот осужден за преступления, связанные с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий. В колонии-поселении он 19 раз нарушил режим, за что его отправляли в штрафной изолятор. При этом поощрений от руководства колонии у Шарлота нет, он считается злостным нарушителем. В связи с этим ранее Центральный районный суд Тольятти принял решение о переводе Шарлота в колонию общего режима. Артист подал апелляционную жалобу.

Апелляция рассматривались в Самарском областном суде, Шарлот участвовал в заседании по видеосвязи из колонии. Артист несколько раз перебил судью, и был отключен от связи. В итоге суд оставил постановление первой инстанции в силе: Шарлоту ужесточат режим отбывания наказания.