Известный рэпер рассказал, за что его объявили в розыск на Украине

Рэпер Серёга (Сергей Пархоменко) заявил, что его объявили в розыск на Украине после того, как он вывез из страны своих несовершеннолетних сыновей. Об этом рэпер рассказал NEWS.ru.

Пархоменко - белорусский хип-хоп-исполнитель. Он родился и вырос Гомеле. В 2004 году на Украине вышел первый альбом Сереги. Рэпер некоторое время жил на Украине вместе с танцовщицей и блогером Полиной Ололо, у них родились двое сыновей - в 2009-м и 2012 году.

Несколько лет назад Пархоменко вывез сыновей с украинской территории. Их мать проиграла суд за опеку над детьми. Рэпер рассказал NEWS.ru, что украинские СМИ обвиняли его в похищении детей. По его мнению, это была «проплаченная травля».

«Обычный для таких случаев пакет нарративов, писали: якобы бандит, зависимый, абьюзер, похититель детей <...>. Я молчал, а украинские СМИ меня уничтожали», - заявил рэпер.

Пархоменко заявил, что после Евромайдана 2014 года Украина превратилась в «дикое гуляй-поле», на котором «махрово расцветает национализм». По словам рэпера, ему было понятно, что страна «катится в пропасть», поэтому он решил перевезти сыновей.

«Закон редко в таких случаях принимает сторону отца. Но я решил действовать исключительно в правовом поле. Вопрос-то был, по сути, бытовой: кто способен отвечать за детей, контролировать их воспитание и образование», - рассказал Пархоменко.

Он добавил, что из-за суда ему пришлось приостановить карьеру, но он об этом не жалел. По мнению рэпера, «время показало, что как отец он поступил правильно».