Новая девушка Гуфа подтвердила отношения с рэпером и тут же удалила пост

Новая возлюбленная Гуфа подтвердила романтические отношения с рэпером, но тут же удалила пост в личном блоге. Вероника Нестерова, которую сам Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) называет всего лишь артисткой своего лейбла, привела поклонников в замешательство. В своём Telegram-канале Вероника Нестерова написала: «Как же легко вкрутить в уши людям что угодно. Отношения у нас настоящие».

© Super.ru

Пост появился поздно вечером и, как это часто бывает, до утра он не дожил. Зато романтическое видео с Гуфом (вероятно, записанное во время съёмок клипа) никуда не делось.

Напомним, слухи о новом романе Гуфа появились пару недель назад. Он опубликовал фото с девушкой, а позднее и у неё в профиле нашёлся неоднозначный кадр, где где рука музыканта лежит у неё на колене. Там также были признания «самому заботливому мужчине» букеты цветов и билеты на двоих на Пхукет.