Александр Гордон отреагировал на интервью Пугачевой

Недавно уехавшая за границу певица Алла Пугачева дала большое интервью, в котором рассказала о своей жизни в эмиграции и многочисленных браках. На высказывания знаменитости отреагировал телеведущий Александр Гордон.

Александр признался, что не смотрит интервью своих коллег, так как не видит в этом смысла. Более того, Примадонна никак не волнует Гордона.

«Пугачева? Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует», — приводит слова телеведущего StarHit.

Гордон и сам какое-то время жил за границей: в 1989 году он эмигрировал в США с женой Марией Бердниковой и дочерью Анной. Но в 1997 году телеведущий развелся и вернулся в Россию. Александр признается, что последний раз был в Америке 12 лет назад, когда Анна выходила замуж. Как объясняет Гордон, со старшей наследницей он общается редко — во многом это связано с ее позицией по СВО.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что гонорар Александра Гордона составляет около 1,7 млн рублей.