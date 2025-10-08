Барбара Брыльска отказалась говорить на русском языке

Звезда фильма «Ирония судьбы» Барбара Брыльска отказалась давать интервью на русском языке, заявив, что будет говорить только по-польски. Ее слова приводит «Абзац».

По данным издания, актриса избегает публичности и «ведет жизнь затворницы в Польше».

«Для того чтобы общаться со мной, вам нужно говорить и понимать по-польски. В другом случае я общаться не буду. Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!», - заявила она.

Напомним, что ранее в резких высказываниях в отношении России была замечена латвийская певица Лайма Вайкуле. В одном из интервью певица заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». А недавно, в ходе музыкального фестиваля в Юрмале, призвала дать Украине оружие, чтобы «война побыстрее закончилась».