Карьера, развод и мнение о спецоперации: что известно о жизни Ефима Шифрина

Ефим Шифрин, 69-летний актер и юморист, продолжает творческую деятельность. Издание NEWS.ru рассказало, в каких проектах он сейчас снимается и что известно о его личной жизни.

Шифрин родился 25 марта 1956 года, учился в Латвийском университете и ГИТИСе, прославился монологом «Мария Магдалена» в 1986 году. Он известен по участию в передачах «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Артист не женат, детей у него нет, в брак вступил один раз, но быстро развелся.

После начала специальной военной операции выразил боль и написал: «Я не умею разводить тучи руками». В 2022 году появились слухи о его переезде в Израиль, которые он опроверг. Шифрин сообщил, что ездит туда к родственникам.

Шифрин продолжает выступать со стендапом и спектаклями, снимается в кино. В 2025 году вышел сериал «Олдскул» с его участием, а также готовится комедийный фильм «Старая закалка». Артист получает пенсию в 13 тысяч рублей, он отказался от почетных званий из-за сравнения с западными звездами.

Ранее Шифрин рассказал, в какую часть его жизни пробрался искусственный интеллект. По его словам, такие технологии помогают ему вести одну из социальных сетей, сокращают время для написания постов.