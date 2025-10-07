Концерты Shaman отменили в Мурманске и Архангельске

Концерты певца Shaman (Ярослав Дронов), запланированные на 12 и 15 октября, были отменены, сообщает «МК». Речь идёт о выступлениях в Мурманске и Архангельске. По данным издания, покупателям билетов на второе из них разослали SMS‑уведомления. Новые даты не назначены. Уточняется, что концерты отменены по решению организаторов, а не площадок.

