Ушедшая из дома дочь Даны Борисовой работает бесплатно

Сегодня общественность обсуждает заявление, которое сделала дочь Даны Борисовой. Девушка появилась на светском мероприятии и рассказала, что она устроилась работать. Мол, теперь будет трудиться журналистом. Впрочем, как выяснилось, профессиональные перспективы у Полины пока довольно размытые, так как работает она пока стажером. А о финансовой выгоде и вовсе говорить не приходится.

Мама Полины Дана Борисова раскрыла, чем же на самом деле занимается ее дочка.

«Полина устроилась работать журналистом, но она стажер: кто там ей будет платить? Это желтый интернет-портал, она там будет стажером на два месяца», - рассказала Борисова.

Также Дана поведала, что к ней прилетела сегодня ее мама, с которой они вместе поедут на съемки в передаче. С мамой у Даны хорошие отношения, а вот с дочерью все так же не складываются: некоторое время назад Полина и вовсе уехала из квартиры и поселилась жить у подруги.

«Честно, мне вообще пофиг, сколько она будет зарабатывать и будет ли вообще- мы не общаемся. Новая работа - это ее личное дело. Она мечтала сначала попасть к Свете Курицыной ( «Свете из Иванова», бывшей ведущей программы «Луч света» - прим.авт.), но ее не взяли. Ко мне за профессиональными советами она не обращалась, хотя я бы могла ей что-то подсказать», – раскрыла детали Дана.

Напомним, что между Полиной Борисовой и ее мамой пробежала черная кошка. По мнению Даны, дочка «поймала звезду» и заявила о своей самостоятельности. В итоге дамы разругались, а Дана перестала спонсировать совершеннолетнюю дочь.