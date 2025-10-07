Боня поужинала с заочно арестованным в РФ Сергеем Косенко

Скандально известный блогер Сергей Косенко поделился в личном блоге кадрами ужина с Викторией Боней. Звёзды Сети обсудили будущую пенсию. Мол, дочь Виктории, Анджелина, считает свою маму пенсионеркой. Сам Косенко заявил, что будет пенсионером в 50 лет.

© Super.ru

Напомним, в январе стало известно, что блогер, бросивший двухмесячного сына в сугроб ради хайпа в соцсетях, заочно арестован в РФ на два месяца. При этом Сергей в данный момент проживает в Дубае, и как только (и если) он вернётся в Россию, тут же попадёт за решетку. К слову, блогер не признает своей вины. После новости о своём аресте Сергей признался в любви к России, русским людям и выразил надежду, что «здравый смысл, добро и позитив победят».

Чуть позже Сергей выложил ещё один пост, в котором уже прямо попросил о помощи в ситуации со своим арестом. Также он подчеркнул, что не понимает, почему за то самое видео на него возбудили уголовное дело в РФ, если его ребёнок не является гражданином России, а видео было снято во Франции.