Мадонна рассказала, как ее изнасиловали в Нью-Йорке

Певица Мадонна столкнулась с массой неприятностей, когда начала свой путь к славе в Нью-Йорке. Об этом рассказала сама всемирно известная исполнительница в большом интервью.

Артистка раскрыла свою тайную сторону, которую еще никто не знал, на YouTube-канале Jay Shetty Podcast. Примечательно то, что Мадонна 9 лет хранила молчание в инфополе и не решалась на откровенную и большую беседу.

Во время интервью мировая звезда призналась, что после приезда в Нью-Йорк она подверглась насилию. Певице буквально угрожали расправой в случае неповиновения.

«Когда я приехала в Нью-Йорк, у меня не было ни денег, ни друзей, ни жилья — ничего. Меня держали под дулом пистолета. Меня грабили. Меня насиловали. Со мной происходили ужасные вещи», — рассказала Мадонна.

