«Меня держали под дулом пистолета»: певица Мадонна рассказала, как ее изнасиловали в Нью-Йорке
Певица Мадонна столкнулась с массой неприятностей, когда начала свой путь к славе в Нью-Йорке. Об этом рассказала сама всемирно известная исполнительница в большом интервью.
Артистка раскрыла свою тайную сторону, которую еще никто не знал, на YouTube-канале Jay Shetty Podcast. Примечательно то, что Мадонна 9 лет хранила молчание в инфополе и не решалась на откровенную и большую беседу.
Во время интервью мировая звезда призналась, что после приезда в Нью-Йорк она подверглась насилию. Певице буквально угрожали расправой в случае неповиновения.
