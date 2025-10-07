Автор хита «Долюшка-доля» Степин умер через месяц после 57-летия

Известный шансонье Алексей Степин скоропостижно скончался на 58-м году жизни, рассказал в соцсети «ВКонтакте» артист Александр Павлов.

© Соцсети

Дочь Степина уточнила, что ее отец умер от инфаркта 1 октября. Она заметила, что согласно воле покойного, тело кремировали.

«Прощания не будет, была кремация, потому что он так хотел. Прах я привезла в Санкт-Петербург. Когда мы установим колумбарий, памятную плиту, тогда можно будет прийти и проститься», — пояснила девушка.

Алексей Степин родился в 5 сентября 1968 года в Казани. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

В начале 1990-х переехал в Москву, заключил контракт с продюсером Александром Толмацким и выпустил популярный альбом «Гули-гули».

Артист известен своими работами «Прощай, прощай, Казань родная», «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара», «Волчонок», «Кручина», «Бесприютная душа», «Слезы — просто вода».

Также Степин писал песни для Ольги Стельмах, Александра Стволинского и Алексея Воробьева.