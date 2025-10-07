"Вынуждены жить вместе". Что на самом деле происходит в семье Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин* находятся на грани развода. По крайней мере в этом уверены поклонники пары, ведь они усмотрели в поведении юмориста знаки, которые четко указывают на его желание уйти от певицы.

Слухи о том, что звездная семья на грани распада, вспыхнули с новой силой после того, как в Сеть попало свежее видео с Пугачевой и Галкиным*. На кадрах Алла Борисовна и Максим* прогуливаются по Кипру. Примадонна нежно держит мужа под руку, а он разговаривает поп телефону. В какой-то момент к паре подходят поклонники, и юморист-иноагент оставляет жену одну, а сам уходит, не отрываясь от разговора. Таким образом Галкин* показал пренебрежение к Пугачевой. С учетом того, что еще летом Максим* снял обручальное кольцо, это очень тревожный знак.

С этим согласен психолог Валентин Денисов-Мельников. Специалист уверен, что супругам стало сложно жить вместе из-за разницы в возрасте и непростого характера певицы.

"Действительно, всегда надо обращать внимание на любые невербальные признаки и сигналы. Когда женатый человек появляется без кольца, если он раньше его носил, это говорит о возможных проблемах в отношениях. Оказавшись в стрессовой ситуации, все конфликты обостряются", — пояснил эксперт.

По его словам, оказавшись в трудном положении, люди начинают более резко друг на друга реагировать, проявляются разные взгляды на жизнь. В случае Пугачевой и Галкина* ситуацию осложняет 27-летняя разница в возрасте, передает "Абзац".

"Алла Пугачева по манере поведения довольно авторитарный человек с диктаторскими наклонностями. Разницу в возрасте нельзя не принимать в расчет, тем более мы не уверены, что брак был по любви. Из-за обстоятельств люди вынуждены жить вместе и поддерживать друг друга. Вряд ли Галкина* радует, что рядом с ним человек немолодой", — отметил психолог, добавив, что с возрастом и без того тяжелый характер Примадонны стал еще хуже.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* поженились в 2011 году. Суррогатная мать родила супругам двоих детей — Лизу и Гарри. В 2022 году Примадонна оставила Россию и вместе с наследниками отправилась в Израиль, а позже семейство разместилось на Кипре. На столь резкий шаг, по словам самой Пугачевой, ее вынудило признание Галкина* иноагентом.

*признан иноагентом на территории России.