«Оставим для второго мужа»: избранница Лепса сделала неожиданное признание

Аврора Киба шутливо заявила, что Григорий Лепс не сможет позволить себе такие дорогие кольца, как у Лорен Санчес и Джорджины Родригес. Она отметила, что общая стоимость их помолвочных украшений составляет около 12 миллионов долларов.

Аврора Киба опубликовала фото жены миллиардера Джеффа Безоса и невесты футболиста Криштиану Роналду. На фотографии женщины позируют с бриллиантовыми кольцами.

«Мда... Ну что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу... А то придется всему шоу-бизнесу скидываться...», — написала Киба.

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило, что свадьба Лепса и его 19-летней невесты Авроры отложена из-за финансовых трудностей. Отмечалось, что артист сделал ей предложение год назад, но сроки мероприятия сдвигаются.

Лепс заявил, что хочет устроить «свадьбу десятилетия», но пока не хватает денег. Он признался, что накопил миллион рублей и планирует заработать еще 300 млн. Сообщалось, что артист вложил накопления в строительство нового ресторана азиатской кухни в центре Москвы.