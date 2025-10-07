VAVAN снял в своём клипе настоящего Героя России
Герой России Владислав Головин, также известный под позывным Струна, стал актёром в новом клипе небезызвестного артиста Владимира Селиванова. VAVAN презентовал свой новый клип на песню «Россия».
Как отметил Селиванов, сама композиция посвящена любви к Родине и близким, а также вдохновлена его личными чувствами.
«Самая главная идея клипа — показать теплую и счастливую встречу бойца со своей семьей, который вернулся и живет полной и насыщенной жизнью. Именно поэтому на главную роль был приглашен настоящий Герой России Владислав Головин», - пояснил артист.
По словам Героя России, над предложением о съёмках он думал недолго.
«Через музыку, как и через любое творчество есть возможность воспитать патриотизм. Мы можем нести через творчество культуру и ценности нашей страны, говорить о красоте нашей Родины, о силе и мужестве наших героев. Безусловно, все это формирует общее восприятие с самого раннего возраста, — рассказал Головин. — Решение сняться в клипе принял с первых минут ознакомления со словами песни, со сценарием и сюжетом клипа. Трек меня тронул до глубины души, потому что я всегда был влюблен в природу нашей страны и хотел бы, чтобы каждый понимал, что именно своей природной красотой наша страна отличается от многих».