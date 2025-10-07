VAVAN снял в своём клипе настоящего Героя России

Герой России Владислав Головин, также известный под позывным Струна, стал актёром в новом клипе небезызвестного артиста Владимира Селиванова. VAVAN презентовал свой новый клип на песню «Россия».

Как отметил Селиванов, сама композиция посвящена любви к Родине и близким, а также вдохновлена его личными чувствами.

«Самая главная идея клипа — показать теплую и счастливую встречу бойца со своей семьей, который вернулся и живет полной и насыщенной жизнью. Именно поэтому на главную роль был приглашен настоящий Герой России Владислав Головин», - пояснил артист.

По словам Героя России, над предложением о съёмках он думал недолго.