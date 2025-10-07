Шаляпин ответил на призыв общественника убрать его со сцены

Певец Прохор Шаляпин назвал «абсурдом» призывы убрать его со сцены из-за шутки на детском юмористическом шоу. Об этом он заявил News.ru.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с призывом «убрать со сцены» певца Прохора Шаляпина, посчитав, что тот оскорбил ребенка. Шаляпин оказался в центре скандала после того, как неудачно пошутил в юмористическом шоу «Дети против». После того, как один из детей спросил Шаляпина, работал ли он грузчиком, тот ответил, что уступил эту должность мальчику.

По мнению Прохора Шаляпина, «раздули из мухи слона» из безобидной шутки, при том, что программа была веселая, все радовались и он не хотел никого обидеть.

«Никто не расстроился и не оскорбился. Меня настораживает, что из подобных ситуаций раздувают большой скандал», — заметил артист.

Он также высказал мнение, что «нужно запретить Виталия Бородина», который «цепляется только за артистов, понимая, что это безопасно, и укрепляя свою сомнительную известность».

«Я развлекаю людей и работаю шоуменом и артистом. Им нравится, и они меня любят. А кто любит Бородина? Есть претензии — подавайте в суд. Просто трепать языком и бесконечно кого-то запрещать по надуманным причинам — это утопия и абсурд, а также статья УК, как преследование и травля», — пояснил певец.

Напомним, что после хейта в соцсетях Прохор Шаляпин отмечал, что ему не за что оправдываться. Он подчеркнул, что не считает работу грузчиком унизительной.