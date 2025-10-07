СМИ выяснили, зачем Ким Кардашьян усилила свою охрану

Американская телезвезда Ким Кардашьян усилила личную охрану из-за того, что боится заказного убийства. Об этом сообщили в Radar.

© Вечерняя Москва

Решение обезопасить себя и своих четырех детей 44-летняя знаменитость приняла после поступившей угрозы убийства.

— Ким не рискует. Она окружена круглосуточной охраной. Охранники дежурят у нее дома, в машине и даже возле школы детей. Она все еще потрясена и действительно верит, что угроза могла быть реальной, — рассказали на портале.

По словам инсайдеров, ее команда проверяет даже курьеров. Кроме того, предпринимательница усилила охрану и на своих бизнес-объектах. Став жертвой попытки убийства, бизнесвумен отказывается идти на риск.

Заказчиком убийства выступал человек из близкого окружения Кардашьян. Его имя Ким не раскрыла. По словам знаменитости, о готовящемся покушении ей сообщили частные детективы, нанятые для решения другого вопроса.

Ранее фанаты Ким Кардашьян высмеяли ее за откровенное фото.

Количество ретуши и обработки фотографии поразило поклонников. На снимке она предстала в бежевом нижнем белье. Модель стоит в ванной комнате и любуется на себя в зеркало.