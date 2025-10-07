Умершего от инфаркта советского рокера не могут похоронить неделю

Ушел из жизни советский музыкант, гитарист-виртуоз и аранжировщик Руслан Цэрану, "дедушка молдавского рока". Об этом сообщили СМИ республики.

Артиста не стало 29 сентября. По словам коллег, причина смерти рокера - обширный инфаркт.

Как рассказывают друзья гитариста, Руслана некому хоронить: его дочь и бывшая жена, проживающие во Франции, на смерть музыканта не отреагировали.

Тело Цэрану вторую неделю находится в морге минкульта страны. В итоге ведомство приняло на себя заботы о церемонии прощания. Оно намечено на 9 октября.

Цэрану занимался музыкой со школы. С 1988 года жил во Франции, где записал пятнадцать альбомов. Позже вернулся на родину.