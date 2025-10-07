В доме Аниты Цой обнаружили набитую ценностями комнату

Празднование «коралловой» свадьбы Аниты и Сергея Цой стало одним из самых обсуждаемых событий последнего времени. 35-летие совместной жизни они отметили с таким размахом и с гостями такого уровня, что меркнут любые фестивали!

© Московский Комсомолец

Артистка пригласила всех своих самых близких людей, которые в итоге доехали аж за тысячи километров.

«Свою коралловую свадьбу мы решили отметить так, как всегда, мечтали: не на шумной площадке, а в нашем любимом доме в Подмосковье, где родились самые важные семейные традиции. Хотелось, чтобы этот день был не только про нас, но и про нашу большую семью и друзей — ведь они часть нашей истории», - рассказала певица «МК».

Надо сказать, праздник удался на славу, и, конечно, гости приезжали не с пустыми руками.

Как выяснил «МК», подарков было так много, что они заняли целую комнату в загородном доме Аниты Цой. Настоящая пещера Али-Бабы, набитая ценностями!

«Все подарки, которые мы получили, были не формальными, а продуманными, символичными, запоминающимися, – рассказала Анита Цой. – Например, большая икона, призванная оберегать дом (10 лет назад певица приняла православие – Ред.). – Дарили нам палантины, чайные и столовые сервизы. Например, набор ложек и вилок с перламутровыми наконечниками. Получили мы два огромных коробка мужской и женской косметики. Причем маски для лица были только в наборе для мужа. Он потом смеялся, что еще никогда там много средств для ухода не использовал. Вручили нам две меховые шапки, в которых мы похожи на двух веселых якутов. Петровичу очень понравились сабо-кроксы, украшенные оригинальными значками-джибитсами на тему каратэ (Сергей Цой - президент Федерации каратэ России – Ред.). А уж карточкам в различные магазины нет числа – на косметику, на цветы!».

Рассказала певица и о подарках от самых близких.

«Символом нашей многолетней любви и дружбы уже много лет являются орхидеи редкого сорта ванда, которые растут в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Индонезии и Австралии, -- говорит Цой. – Поэтому любимый супруг подарил мне целое дерево из этой редкой фиолетово-синей красоты. И еще – машину такого же цвета. От сына – невероятной красоты сервиз. А от свекрови – золотое украшение, которое передается в семье по женской линии из поколения в поколение».

Конечно же, гости дарили «молодоженам» деньги. У входа стояла кораллового цвета коробка и каждый опускал туда посильную сумму. «Почти вся оказалась заполнена в итоге», – призналась Анита Цой.