Авария, кома и алкоголизм: как сейчас выглядит певица МакSим

В последние годы в жизни популярной российской певицы МакSим наступила самая настоящая черная полоса. Марина Абросимова боролась с серьезным заболеванием, столкнулась с предательством со стороны близких людей и страдала от алкогольной зависимости.

К новому десятилетию артистка подошла в качестве признанной звезды. За спиной у МакSим было шесть полноформатных альбомов, сотни масштабных концертов и целая армия поклонников. Талант певицы уже ни у кого не вызывал сомнений и казалось, что ее ждет безоблачное сценическое будущее.

Первая неприятность произошла с Абросимовой в апреле 2019 года, когда артистка попала в серьезную аварию по пути в аэропорт. По словам представительницы певицы, после происшествия Марина находилась в шоковом состоянии, кратковременно теряла память, а все ее тело оказалось покрыто синяками и гематомами. В больнице МакSим провела два долгих месяца.

Когда исполнительница оправилась от травм и была готова вернуться в шоу-бизнес, в мире уже бушевала пандемия коронавируса. В июне 2021 года она подхватила вирус и вновь оказалась в больничной палате. Около полутора месяцев МакSим провела в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. В те дни жизнь Абросимовой буквально висела на волоске, процент поражения легких звезды по разным оценкам составлял от 75% до 95%. Когда МакSим выписали из больницы ее вес составлял 35 килограммов!

После того как артистка вернулась к обычной жизни, Абросимова столкнулась с предательством со стороны близких. Марина узнала, что пока врачи боролись за жизнь звезды, люди, которым она доверяла, подделывали ее подписи и делили имущество.

Все это отразилось на эмоциональном состоянии артистки. В январе 2023-го МакSим поехала в гастрольный тур и попала в новый скандал. В сети начали появляться любительские видео с концертов, на которых было отчетливо видно, что певица выступала перед зрителями, едва держась на ногах и не попадала в ноты. Вскоре выяснилось, что звезда страдает от алкогольной зависимости. Когда о состоянии здоровья МакSим начали писать ведущие СМИ, она приняла решение отправиться в клинику на лечение.

«Я пришла к тому, что моя ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя не приводит ни к чему, кроме больших потерь. Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время», — объявила Абросимова.

Пагубную привычку быстро побороть не удалось. Перемены в жизни артистки произошли после очередного срыва. МакSим осознала, что так больше продолжаться не может и решила больше никогда не притрагиваться к алкоголю. В 2025 году она вновь вернулась на сцену и выпустила новый сингл, который называется «И правда...».

Как сейчас выглядит артистка — в галерее «Рамблера».