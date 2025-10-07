Новый альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт The Life of a Showgirl столкнулся с волной неожиданной критики — пользователи социальных сетей обвиняют музыканта в продвижении идей превосходства белой расы и поддержке ультраправых, хотя тексты песен не содержат прямых отсылок к политическим темам.

Всего через три дня после релиза нового альбома The Life of a Showgirl Тейлор Свифт оказалась в центре скандала, который ярко демонстрирует современные тенденции в культурной критике. Активные пользователи социальных сетей устроили настоящую охоту на предполагаемые скрытые смыслы в текстах песен, обнаружив «доказательства» расизма и поддержки ультраправых идеологий там, где большинство слушателей видят лишь лирические размышления о любви и личном счастье. Особенное возмущение вызвала песня Opalite, которую различные интернет-критики окрестили то «гимном сторонников превосходства белой расы», хотя сам текст не содержит никаких прямых отсылок к расовой или сексуальной тематике.

Не избежала критики и композиция Cancelled!, которую обвинили в продвижении «про-республиканских» взглядов несмотря на то, что Свифт неоднократно публично поддерживала демократических политиков. Один из набравших популярность пост в соцсети утверждал: «"Мне нравится, когда мои друзья отменяются" — это самая глухая лирика, которую белый миллиардер с друзьями из MAGA мог бы выпустить в этой обстановке». При этом критики проигнорировали тот факт, что певица демонстрирует возможность дружбы с людьми разных политических взглядов, не отрекаясь от подруги Бриттани Магомес, которой симпатизируют взгляды республиканцев, что в здоровом обществе могло бы считаться примером толерантности.

Особенно показательной стала реакция на песню Wishlist, где 35-летняя артистка наконец-то выразила энтузиазм по поводу создания семьи с новым женихом. Отдельные пользователи социальных сетей усмотрели в строчках о желании завести детей и «соседском квартале, похожем на тебя» намёки на евгенику и расово однородные сообщества. Одна из критикующих заявила: «Теперь Тейлор называет вас бездетными кошатницами, потому что у нее вот-вот появятся дети», хотя в тексте нет и намёка на осуждение чужого выбора. Другой фанат резюмировал: «Она может свободно написать песню о том, что хочет мужа и детей, баскетбольное кольцо, дом и тупик, но она должна принять тот контекст, что если она напишет это прямо сейчас, это будет похоже на пропаганду».

Молодая женщина в китайской соцсети сравнила прослушивание альбома с неприятным обедом с богатым другом, когда «все, что они делают, — это болтают без умолку о том, как бы им ни везло, как бы они ни были богаты, какой бы замечательный у них ни был парень». Она призвала Свифт к «признанию проблем, с которыми большинство из нас борется прямо сейчас» несмотря на то, что певица никогда не позиционировала своё творчество как социальный манифест о экономическом неравенстве. Согласно мнению экспертов, этот случай демонстрирует опасную тенденцию, когда молодых людей учат видеть угнетение везде, даже в самых невинных формах самовыражения, а обнаружение скрытых обидных смыслов становится своеобразной социальной валютой.

Напомним, что за свою карьеру Свифт неоднократно сталкивалась с абсурдными обвинениями — её называли «нацистской иконой», обвиняли в обращении к «ку-клукс-клановцам» (террористической организацией, которая утверждала о превосходстве белой расы) и создании расистских клипов, хотя никаких доказательств этому никогда не предоставлялось. Нынешняя ситуация с альбомом стала логическим продолжением этой тенденции, когда в условиях исторической политической поляризации даже аполитичные поп-песни становятся поводом для дальнейшего размежевания в обществе.