Юрист оценил шансы рэпера Macan попасть в Кремлевский полк

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под сценическим именем Macan, не сможет пройти службу в Кремлевском полку. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев.

По словам специалиста, препятствием для артиста станет несоответствие установленным требованиям по росту.

Известно, что рост исполнителя составляет около ста семидесяти пяти сантиметров.

Соловьев отметил, что с такими параметрами Macan вряд ли смогут принять в Кремлевский полк, однако он мог бы подойти для службы в десантных войсках, передает aif.ru.

Ранее рэп-исполнитель сообщил в своем личном блоге о том, что отправляется проходить срочную службу в армии. После посещения призывного пункта в Москве артист призвал «не верить желтым СМИ», которые пишут о его проблемах с военкоматом.

Telegram-каналы утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. По словам соседей Косолапова, сотрудники военкомата Раменского района регулярно приходили в квартиру рэпера и пытались с ним связаться.

При этом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее заявил, что в России необходимо запретить творчество рэп-исполнителя, так как он использует страну только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом.