Прохора Шаляпина требуют «отменить» в России

Певца Прохора Шаляпина, оскорбившего ребенка на детском шоу, необходимо убрать со сцены. Такое мнение «Абзацу» высказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее Прохор Шаляпин оказался в центре скандала после того, как неудачно пошутил в юмористическом шоу «Дети против». Во время программы мальчик спросил артиста, приходилось ли ему когда-нибудь работать грузчиком. В ответ Шаляпин заявил: «Нет, это я для тебя оставил».

По словам Виталия Бородина, это уже не первый эпатажный поступок Шаляпина.

«Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства. Со сцены его необходимо убрать. (…) Сегодня он оскорбил ребенка, а завтра что выкинет? К нему нужно присматриваться в обязательном порядке – и что-то с этим делать», — считает он.

После хейта в соцсетях Прохор Шаляпин отметил, что ему не за что оправдываться. Он напомнил, что пришел на юмористическую передачу, где нужно было шутить, и не считает работу грузчиком унизительной.

Прохор Шаляпин угодил в скандал

При этом певец заявил ранее, что числится индивидуальным предпринимателем и имеет 17 лет стажа в проекте «Народная песня». По словам шоумена, за его «легким образом» скрывается долгий профессиональный путь.