Дора пожаловалась на сталкинг, увидев Человека-паука в своей квартире в Москве

Певица Дарья Шиханова, более известная как Дора, пожаловалась на сталкинг (преследование — прим. «ВМ») после ситуации, произошедшей с ней в ее квартире в Москве. В жилище артистки проник ее фанат в костюме Человека-паука.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщила певица в своих соцсетях.

— Из смешного в этой истории только костюм человека паука и собственно все. Сталкинг — это очень серьезная проблема, никогда не знаешь, что на уме у другого человека, тем более когда он предпринимает такие трудоемкие и опасные для жизни действия, чтобы достичь своей цели, — написала Дора в своем Telegram-канале.

Певица также рассказала о том, что в первое время, когда она съехала от родителей, ей было некомфортно оставаться одной в квартире, так как ее тревожили сонные параличи. Она отметила, что после случившегося инцидента снова не чувствует себя в безопасности.

По словам Доры, в ее квартиру 5 октября незаконно пробрался человек. Им оказался фанат певицы. Он надел на себя костюм Человека-паука и с помощью специального оборудования спустился с крыши до этажа, на котором живет исполнительница. Достигнув цели, поклонник Доры очутился в квартире, после чего певица вызвала полицию.