«Жизнь не заканчивается»: актриса Санько рассказала о своем самочувствии

Советская и российская актриса Ëла Санько рассказала в беседе с NEWS.ru о своем самочувствии после перелома позвоночника.

© Kino-teatr.ru

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что у 78-летней актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» диагностирован перелом поясничного позвонка. Отмечалось, что врачи выяснили это после того, как обследовали актрису в связи с ее неудачным падением. Сообщалось, что после данного инцидента Санько столкнулась с сильными болями в груди и пояснице. Она решила обратиться в медицинское учреждение.

Санько поделилась с NEWS.ru новостями о своем восстановлении после перелома позвоночника. Она отметила, что, несмотря на серьезность травмы, сохраняет позитивный настрой. Артистка подчеркнула, что в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает. По ее словам, «жизнь на этом не заканчивается».

