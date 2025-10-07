Телеведущая Татьяна Лазарева заочно приговорена к 7 годам колонии

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Российский суд приговорил ведущую Лазареву* к колонии
Ведущей также запретили на четыре года администрировать сайты.

Отмечается, что Лазарева дважды была привлечения к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

6 октября прокуратура затребовала добавить полгода к сроку лишения свободы для Лазаревой. В совокупности с предыдущем приговором телеведущей грозит семь лет тюрьмы.

В июле суд в Москве заочно арестовал телеведущую по делу о нарушении закона об иноагентах.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.