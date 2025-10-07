Стало известно за какое время Тимур Родригез может получить 1,5 млн рублей
Не каждому артисту удаётся превратить 45 минут на сцене в полтора миллиона рублей. Но для Тимура Родригеза это реальность. Частный концерт из шести песен приносит шоумену именно такую сумму — и этого достаточно, чтобы всего за один вечер покрыть его ежемесячные алименты. Об этом стало известно Super.
По словам инсайдера, выступления Родригеза как ведущего оцениваются ещё выше. Пять часов его работы обходятся заказчикам примерно в 2,5 миллиона рублей. За эти деньги клиент получает не просто конферансье, а полноценное шоу с харизмой и фирменной энергией артиста.
При этом съёмочный день для Родригеза стоит сравнительно скромно — около 400 тысяч рублей. Обычно это около двенадцати часов на площадке, где артист участвует в проектах телевидения или онлайн-шоу. Несмотря на меньший гонорар, участие в съёмках помогает ему оставаться на виду и поддерживать интерес зрителей.