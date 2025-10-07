«Очень неудобный человек»: Леон Кемстач рассказал о девушке мечты

Юная звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач среди критериев, которые он предъявляет к будущей избраннице, назвал порядочность и необходимость понравится его маме. Об этом пишет «СтарХит».

По словам 17-летнего актера, его не интересуют цвет волос или глаз, рост, вес и другие физические характеристики девушки, для него гораздо важнее ее энергичность и порядочность.

«Пусть это будет такой же живой, интересующийся и энергичный человек. Выделить какие-то особые моменты — ходит она в клубы или нет — такое перерос. Пусть будет порядочной, как и я, это самое главное. Глобально я скорее против ограничений, каждый человек сам себе их очертит», — отметил Леон Кемстач.

При этом он надеется, что его будущая избранница понравится его маме, чтобы он «мог привести девушку в семейный дом, устроить совместный отдых». При этом Кемстач уверен, что женится не раньше 30 лет, и пока не хотел бы каких-то серьезных отношений.

«Я понимаю четко для себя, что хочу посниматься в романтических фильмах, целоваться в кадре, грубо говоря. А если бы у меня была девушка, для нее это все равно было бы неприятно. Я еще очень неудобный человек для отношений, потому что я постоянно то в Дубае, то в Москве», — констатировал актер.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, известный по роли в российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о том, что страдал от алкоголизма, но сейчас сократил употребление спиртного до одного раза в неделю. При этом Зулькарнаев признался, что однажды перебрал с алкоголем из-за расставания с девушкой и чуть не сорвал спектакль.