Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки» сломала позвоночник

У 78-летней актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ëлы Санько диагностирован перелом поясничного позвонка. Об этом сообщает SHOT.

Врачи выяснили это после того, как обследовали актрису в связи с ее неудачным падением, сам инцидент произошел у нее дома, пишет канал. После падения Санько столкнулась с сильными болями в груди и пояснице.

Она решила обратиться в медицинское учреждение не сразу, а на следующий день. Врачи провели обследование и пришли к выводу, что ситуация серьезная — актрисе диагностировали перелом.

Актриса временно ограничена в физических нагрузках на два месяца. Ей также назначен курс лечебной физкультуры.

Елена Санько активно работает в киноиндустрии. Среди ее недавних значимых проектов — сериалы «Внутри убийцы» (2024), «Преступление и наказание» (2024), «13 клиническая. Начало» и «Папины дочки. Новые». Актриса также снималась в таких сериалах, как «Монастырь» (2022) и «Кухня», а также во множестве других фильмов. На ее счету уже почти 200 проектов.