Актриса из новых “Папиных дочек” сломала позвоночник

Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ёла Санько получила серьезную травму позвоночника. Об этом во вторник, 7 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

© Соцсети

Отмечается, что 78-летняя артистка неудачно упала у себя дома. После падения она почувствовала сильные боли в груди и пояснице и на следующий день обратилась за помощью к врачам. Медики диагностировали у нее закрытый перелом поясничного позвонка.

Врачи запретили Санько любые физические нагрузки на два месяца. После периода восстановления ей предстоит пройти курс лечебной физкультуры, передает Telegram-канал.

Раскрыто состояние Боярского после падения

Несмотря на возраст, актриса активно снимается в кино. Среди последних работ Санько — сериалы «Внутри убийцы» и «Преступление и наказание» 2024 года, «13 клиническая. Начало», «Папины дочки. Новые», а также «Монастырь» и «Кухня». Всего в ее фильмографии около 200 проектов.

Вечером 11 августа журналисты сообщили, что актера Бориса Щербакова доставили в больницу после ушиба бедра. Авторы материала отметили, что артист поскользнулся на коврике и упал на балконе, после этого его госпитализировали. О хирургическом вмешательстве 12 августа рассказала жена артиста, актриса Татьяна Бронзова.