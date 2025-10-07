После того как спала жара в Лимасоле, Алла Пугачёва вновь обосновалась на Кипре. Местные жители заметили звезду во время вечерней прогулки по набережной — она была в компании своего супруга Максима Галкина* (Признан иноагентом в РФ). Однако свидетели этой встречи были поражены поведением юмориста по отношению к жене.

В интернете появилось видео, на котором запечатлён момент встречи Пугачёвой с поклонниками. Фанаты, узнав артистку, подошли выразить своё восхищение. Алла Борисовна, как всегда, старалась быть приветливой и общительной.

В то же время Максим Галкин* был полностью поглощён телефонным разговором и совершенно не реагировал на происходящее вокруг. Он не замечал ни поклонников, ни даже собственную жену, из-за чего Пугачёвой приходилось почти бежать, чтобы не отставать от него.

Наблюдатели предположили, что такое времяпрепровождение не вызывает энтузиазма у юмориста. Тем не менее, по их мнению, он вынужден сопровождать супругу из-за её почтенного возраста и проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* продал люксовый автомобиль, на котором ездил более двадцати лет.

