Ким Кардашьян усилила охрану из-за боязни убийства

Американская телезвезда Ким Кардашьян усилила безопасность из-за боязни заказного убийства. Об этом сообщает Radar.

44-летняя бизнесвумен после поступившей угрозы убийства решила обезопасить себя и своих четверых детей. «Ким не рискует. Она окружена круглосуточной охраной. Охранники дежурят у нее дома, в машине и даже возле школы детей. Она все еще потрясена и действительно верит, что угроза могла быть реальной», — говорится в материале.

Кроме того, предпринимательница усилила охрану и на своих бизнес-объектах. «Она живет так, словно находится под защитой Секретной службы. Ее команда проверяет всех, даже курьеров. Она не идет на риск, особенно после всего, что ей пришлось пережить», — отметили инсайдеры.

Ранее Кардашьян рассказала, что человек из близкого окружения заказал ее убийство. При этом она не назвала имя предполагаемого заказчика. По словам знаменитости, о готовящемся покушении она узнала благодаря частным детективам, которых наняла для другого дела.